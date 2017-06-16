СМИ сообщили о 70 жертвах пожара в высотке Лондона

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Число жертв пожара в высотном доме в Лондоне возросло до 70 человек. Ранее Скотленд-Ярд сообщал о 30 погибших. Однако при этом десятки людей оставались пропавшими без вести.

До 70 человек возросло число жертв пожара в Grenfell Tower в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

Согласно официальной информации Скотленд-Ярда, в результате пожара в высотке погибли 30 человек. При этом, СМИ составили список из 65 человек, которые пропали без вести.

Среди возможных жертв пожара - 18 детей и подростков. Еще 24 пострадавших находятся в больницах. 12 из них – в критическом состоянии.

Всего в 24-этажном доме, который расположен в Северном Кенсингтоне, проживали до 600 человек. Большинство жильцов являются выходцами из Африки и стран Ближнего Востока.

Сейчас родственники и близкие погорельцев участвуют в демонстрации в здании районной управы, передает РИА Новости. Они требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь.

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