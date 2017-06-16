В Германии назвали новые санкции США угрозой экономике Европы

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​Планы Сената США по новым антироссийским санкциям являются угрозой европейской и германской экономике. Об этом заявил зампредседателя правления Восточного комитета германской экономики Клаус Шефер.

Зампредседателя правления Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ) Клаус Шефер заявил, что планы Сената США по расширению санкций против России являются угрозой европейской и германской экономике. Об этом сообщает ТАСС.

"В данном случае принцип Amerika first ("Америка в первую очередь", - прим. ред.) применяется на практике в совершенно новом масштабе для того, чтобы открыть для операторов из США международные рынки - в ущерб рабочим местам в Европе", - отметил Шефер.

Также он подчеркнул, что экстерриториальное применение экономических санкций германский бизнес в принципе считает ошибкой.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявили, что новый проект США по введению санкций в отношении России противоречит международному праву, угрожает энергобезопасности Европы, а также вредит урегулированию ситуации на Украине.

Их позицию разделяет и канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем сказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт. По его словам, в Берлине возмущены попаданием под антироссийские санкции европейских компаний.