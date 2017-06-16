Путин выразил соболезнования родным и близким Гельмута Коля

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с соболезнованиями по поводу кончины Гельмута Коля. Бывший лидер Германии умер в пятницу утром в своем доме в городе Людвигсхафен.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-канцлера Германии Гельмута Коля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства", - написал Путин в телеграмме с соболезновании.

В Кремле отметили, что с именем Гельмута Коля связаны ключевые события истории современно Германии. Занимая пост канцлера ФРГ, он сыграл ключевую роль в прекращении "холодной войны" и объединении Германии.

Слова сочувствия президент России выразил родным и близким Гельмута Коля, правительству и всему народу Германии.

Бывший канцлер ФРГ умер в пятницу утром в своем доме в городе Людвигсхафен в центральной Германии. Ему было 87 лет.

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