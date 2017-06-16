Прохоров продал РБК

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Группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65% акций медиахолдинга РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Также выкуплены долговые обязательства ПАО "РБК". Сумма сделки не раскрывается.

Сделка по покупке владельцем ЕСН Григорием Березкиным холдинга РБК закрыта, говорится в сообщении группы, передает "Интерфакс". Консультантом по сделке выступил ВТБ Капитал.

Таким образом, ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства ПАО "РБК". Сумма сделки при этом не раскрывается по договоренности между продавцом и покупателем.

"Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса", - отметил сам Березкин.

В медиахолдинг РБК входят одноименный телеканал, интернет и печатные СМИ. В 2010 году его приобрела группа "Онэксим" Михаила Прохорова. О переговорах группы с ЕСН по продаже РБК стало известно в апреле 2017 года.

Акции РБК обращаются на "Московской бирже". Сейчас капитализация компании составляет 2,7 миллиарда рублей.