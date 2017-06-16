Трамп отменил решение Обамы о нормализации отношений с Кубой

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Президент США Дональд Трамп отменил решение предыдущей администрации о нормализации отношений с Кубой. Об этом американский лидер объявил, выступая в Майами. При этом он отметил, что решение вступает в силу "немедленно". Соглашение администрации Обамы с Кубой Трамп назвал "ужасной сделкой".

Президент США Дональд Трамп отменил решение Барака Обамы о нормализации отношений с Кубой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление Трампа в Майами.

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией", - сказал он.

Президент США отметил, что его решение вступает в силу "немедленно". Как сообщило агентство "РИА Новости", Трамп назвал заключенное предыдущей администрацией соглашение ужасной сделкой, несущей насилие и нестабильность в регионе. При этом, по мнению нынешнего президента США, американская сторона ничего не получила взамен. Трамп считает такую политику ошибочной. Он заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока Гавана не освободит политзаключенных, не легализует политические партии и не проведет демократические выборы под международным наблюдением.

"Мы призываем Кубу сесть за стол с новым соглашением, которое будет лучшим образом отвечать интересам и их народа, и нашего народа", - сказал Трамп.

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