Собянин назвал сроки и стоимость программы реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на реализацию программы реновации жилого фонда города уйдет не менее 15 лет. Затраты на нее составят порядка 3 триллионов рублей на весь период.

Реализация программы реновации жилого фонда Москвы займет около 15 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

"Лет 15 минимум. На 15 лет – это где-то около 3 триллионов рублей", - заявил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В минувшую среду Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о реновации. Согласно одной из поправок, включить в программу реновации можно только дома, жители которых проголосуют "за" до вступления закона в силу. После вступления закона в силу правительство Москвы не имеет права расширять программу за счет дополнительных домов. Накануне завершилось голосование по программе реновации. При этом в среду мэр Москвы срок проведения общих собраний жильцов по программе до 15 июля.

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