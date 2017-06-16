Полиция задержала таксиста, взявшего 50 тыс. рублей с чилийца

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Московская полиция задержала таксиста, который взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей. Такую цену он назвал клиенту за поездку из "Домодедово" в отель Crown Plaza в центре столицы.

Сотрудники полиции задержали таксиста, который взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта "Домодедово" до гостиницы Crown Plaza в центре Москвы.

Ранее журналиста с Radio Chili обманул частный таксист. Он встретил иностранца у аэропорта "Домодедово" и повез его до отеля Crown Plaza. Об этом сообщает ТАСС.

Как только машина оказалась на месте назначения, гость из Чили поинтересовался у водителя, сколько он должен за поездку. Тот ответил – 60 тысяч рублей. После этого потерпевший отдал ему всю сумму. В ответ таксист по невыясненным причинам вернул пассажиру 10 тысяч рублей. Тем не менее оставшиеся деньги он забрал и уехал с места происшествия.