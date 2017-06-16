Проектировать дома по программе реновации будут выдающиеся архитекторы

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Власти Москвы могут привлечь к проектированию домов и районов по программе реновации европейских архитекторов. Мэр столицы встретился с представителями британского и швейцарского архитектурных бюро, которые имеют большой опыт от проектирования генерального плана до полного возведения известных зданий. Между тем, голосование москвичей о включении или выходе из программы реновации завершилось накануне.

Проектировать кварталы на месте снесённых многоэтажек будут выдающиеся архитекторы, отметил "ТВ Центр". Имя Пьера де Мёрона известно не только у него на родине в Швейцарии. Спортивные стадионы, филармонии, библиотеки и, конечно, жилые комплексы – вот лишь несколько примеров проектов, которые бюро Herzog & de Meron воплотило в жизнь в разных уголках планеты. В пятницу одного из основателей компании принимал в мэрии Москвы Сергей Собянин.

"Рад вас приветствовать в Москве. Мы намерены с вами плотно работать, с вашим архитектурным бюро, с теми людьми, которые находятся в вашей команде и известны всему миру", - отметил глава города.

"Спасибо за приглашение. Главное, о чём идёт речь – это качество жизни в городе. Я надеюсь, что мы сможем создать такой проект, который будет отвечать этому требованию", - сказал Пьер де Мёрон.

Барон Ноорман Фостер в мире архитектуры тоже в представлении не нуждается. Лауреат престижных премий, лорд берега Темзы, пожизненный пэр – он создал компанию, добившуюся небывалых высот. На встречу с Сергеем Собяниным приехал руководитель службы дизайна Foster+Partners.

"Рад вас видеть в Москве. Я знаю, что вы работаете и в Москве над рядом проектов, и также в других регионах. Москва – большой город с огромными инвестициями, с огромными градостроительными возможностями", - отметил мэр.

В портфолио Foster+Partners уже есть проект, подобный тому, что в Москве ещё предстоит реализовать. В немецком Дуйсбурге британцы построили на территории бывшей промзоны район, где не просто кофмортно жить – там напрочь забываешь, что находишься в типичном индустриальном городе. Качество домов – это качество жизни людей. Вот основной принцип бюро. Им оно руководствовалось при разработке генплана Каира.

"Почти все города переживают процесс обновления. Я считаю, что это возможность для развития. Мы рассказали о своём опыте участия в подобных проектах. Но нам нужно изучить программу реновации в деталях. И дальше уже вместе мы примем решение", - сказал старший партнер и руководитель службы дизайна британского архитектурного бюро Foster+Partners.

"В данном случае, компания Norman Foster нам интересна, потому что она проектировала огромное количество объектов в мире – от генерального плана, вплоть до конкретного дизайна отдельного здания", - пояснил глава департамента строительства Москвы Марат Хуснуллин.

Эта неделя, вообще, вписала много важных фактов в судьбу проекта реновации. 15 июня закончилось всеобщее голосование. 466 домов – против вступления в программу реновации. Это самые свежие данные. Которые, впрочем, не окончательные. Часть голосов еще проходят процедуру верификации. Но даже после нее еще на протяжении целого месяца у москвичей будет возможность передумать, и проголосовать "за" на общем собрании. А вот уже с 15 июля из проекта можно будет только выйти.

Цифры и последние данные — с их перечисления начался круглый стол, который организовала Общественная палата, чтобы подвести итоги голосования.

"2312 домов, это те дома, где "за" проголосовало больше 90%. От 80 до 90% в 1161 доме. В 600 домах от двух третей до 80% проголосовало", - рассказал глава департамента информационной политики Москвы Артем Ермолаев.

По ходу голосования пришлось столкнуться с множеством неожиданных проблем. Оказалось, что у многих москвичей, например, некорректно отображены данные в документах на собственность. Переезды, вступление в права наследства: люди часто "забывают" переоформить бумаги. В центрах Госуслуг сталкивались и с совсем курьезными случаями.

"Дом, 5 этажей. В нём 40 квартир. Приходит человек, говорит: я из 42-й. Обстановка начинает накаляться, пока не приходит человек с 7 этажа из 46 квартиры. Выясняется, что в 80-х годах дом был перестроен, из 5 сделали 8-этажный. Но в бытность Мосгорсовета никто данные не внёс", - пояснил Ермолаев.

Некоторые продолжают настаивать, что референдум нарушает права меньшинства. Но специалисты снова отвечают: любой многоквартирный дом с юридической точки зрения – это кондоминиум, где все решения принимаются большинством собственников. Это – мировая практика.

Евгения Карих, Александр Козликин, Юлия Стёпина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр"