Каким запомнят Гельмута Коля

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С именем Гельмута Коля связаны важнейшие события современной германской и мировой истории. О большом пути большого политика расскажет в репортаже "ТВ Центра".

В инвалидной коляске он упрямо пробирается к трибуне. В 2014 году Гельмут Коль уже давно был формально “на пенсии”, пережил несколько операций, инсульт, рассказал "ТВ Центр". Его речь уже мало кто мог разобрать. Но легендарный канцлер Германии до последнего хотел говорить с миром.

А мир всегда внимательно слушал. Уверенность в себе и сила характера, поражавшая с детства. В 15 он вынужден был отправиться на обучение в лагерь вермахта. Но как только стало известно об окончании войны, ушел домой. Пройдя пешком до родного Людвигсхафена – крошечного городка на западе страны – четыре сотни километров. Чтобы не умереть с голоду, юный Коль тогда выпрашивал картофель у американских солдат.

Вместе с ним, шутили потом, распробовал и демократию. Большой политик – рост 193 вес 135 – он практически сразу стал заметной фигурой в Западной Германии. Самый молодой депутат, потом премьер земли Рейнальд-Пфальц. Председатель Христианско-Демократической партии. В 52 Коль впервые стал канцлером. Упор на экономическую и социальную политику. В 80-е ФРГ – крупнейший экспортер в Европе. Но Колю этого было мало. Он мечтал о новой Германии. Единой.

А ведь союзники от идеи были не в восторге. Президент Франции Миттеран был настроен осторожно. Британский премьер Тетчер и вовсе считала: две Германии все же лучше, чем одна. Упрямый Коль нашел поддержку у Вашингтона. И неожиданно получил в союзники Москву. Встреча Коля и Горбачева состоялась в Архызе. Тет-а-тет они договорились ратифицировать соглашение об объединении и вывести советские войска с территории Восточной Германии.

"Что его характеризовало, по моим ощущениям, спорам, и не только спорам – попыткам найти какие-то решения – это умение различать блоковые интересы и национальные интересы. Умения прислушиваться к аргументам другой стороны, хотя не обязательно и соглашаться с ними. Это умение поставить некоторые вопросы, связанные именно с восстановлением единства Германии, выше рядовых, проходящих интересов с которыми федеративная республика Германия сталкивается повседневно", - рассказал бывший посол России в ФРГ Валентин Фалин.

Укрепляя союз с Вашингтоном – при Коле Германия стала членом НАТО – он всегда подчеркивал важность отношений с Москвой. Канцлер единства Гельмут Коль продержался у власти рекордные 16 лет. Но, сделав для страны главное, вынужден был пожинать плоды объединения. На Востоке жаловались на худшие по сравнению с Западом условия жизни, на Западе – не хотели финансировать развитие Востока. В 1998-м Коль уступил пост канцлера Герхарду Шредеру. А следом разгорелся колоссальный скандал с нелегальным финансированием Христианско-Демократического союза. Коль взял всю вину на себя. Ангелу Меркель канцлер ласково звал “своей девочкой” и, как вспоминал потом, учил всему вплоть до того, как правильно пользоваться столовым ножом. Она же лично вонзила его в спину канцлера, публично раскритиковав бывшего учителя. Сегодня, впрочем, об этом не вспоминает.

"Эта новость заставила меня погрузиться в глубокий траур. Я выражаю соболезнования его жене и семье. Я желаю им оставаться сильными. В этот момент я думаю с большим уважением и большой благодарностью о жизни и деятельности Гельмута Коля. Его достижения, его роль в истории Германии – всё это у нас сейчас перед глазами. Понадобится время, чтобы понять, сколько мы потеряли после его ухода. Гельмут Коль был великим немцем и великим европейцем. Он сильно изменил и мою жизнь", - отметила Меркель.

Коль тот скандал переживал тяжело. В день семидесятилетия попросил прощения у немцев за ошибки. А после трагического самоубийства жены – она страдала тяжелой формой аллергии на свет и депрессией – стал вести затворнический образ жизни. Высказываясь, впрочем, на самые острые темы. Так, после украинского кризиса, Коль критиковал решение провести саммит "Большой восьмерки" без участия России. А политику Запада, в том числе введение антироссийских санкций, называл необдуманной. Слишком хорошо помнил, как легко строить и трудно потом рушить стены.

Гельмут Коль умер в своём доме в городе Людвигсхафен-на-Рейне после продолжительной болезни. Замолчал человек-эпоха, чье наследие Европе и миру еще предстоит осознать.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра"