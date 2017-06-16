Захарова: решение по Кубе доказало непредсказуемость внешней политики США

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Решение США по Кубе доказывает непредсказуемость внешней политики Вашингтона, подчеркнула Мария Захарова в Facebook. При этом, по ее словам, Куба соседа давно "знает в лицо".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook решение Вашингтона об отмене односторонней сделке предыдущей администрации США в отношении Кубы.

"Напомню, что одной из главных претензий Вашингтона к Москве была "непредсказуемость" России. Именно ею пугали Штаты Европу, в том числе отговаривая Брюссель от энергетического сотрудничества с Москвой. Последние десятилетия каждая новая администрация в США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей. Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть ещё одно - вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран", - написала Захарова.

Говоря о Кубе, она отметила, что руководство этого островного государства, возможно, сразу предвидело "глубину манёвров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента".

"Кубе не привыкать - она соседа давно знает в лицо", - подчеркнула Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил решение Барака Обамы о нормализации отношений с Кубой. По его словам, данное решение вступает в силу "немедленно".

Трамп назвал заключенное предыдущей администрацией соглашение ужасной сделкой, которая несет насилие и нестабильность в регионе. Кроме того, по мнению нынешнего президента США, американская сторона ничего не получила взамен. Трамп подчеркнул, что такая политика ошибочна. Он заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока Гавана не освободит политзаключенных, не легализует политические партии и не проведет демократические выборы под международным наблюдением.