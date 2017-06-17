Опубликован финансовый отчет Трампа за 2016 год

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На сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликован финансовый отчет президента страны Дональда Трампа за 2016 год. Глава Белого дома раскрыл информацию о своих финансах впервые с момента вступления в должность.

Президент США Дональд Трамп обнародовал финансовый отчет за 2016 год. Документ составляет 98 страниц. Он опубликован на сайте Бюро по вопросам этики при американском правительстве, передает "Интерфакс".

В этом документе раскрыта информация о финансах Трампа впервые с момента его вступления в должность президента. В документе говорится, что президент, в частности, получил 19,7 миллиона долларов дохода от отеля в Вашингтоне. Курорт Мар-а-Лаго в штате Флорида, где Трамп принимал лидера КНР Си Цзиньпина, и откуда отдавал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии, принес ему 37,2 миллиона, что на 7,4 миллиона больше, чем годом ранее. А доход от владения полями для гольфа составил 298 миллионов долларов. Прибыль только от одного клуба в штате Нью-Джерси составила 19,8 миллиона долларов. Кроме того, президент США указал гонорары за свои книги. Их общая сума составила порядка семи миллионов.

При этом, кредитные обязательства Трампа составляют порядка 315 миллионов долларов. Также в документе есть более 500 компаний, которые Трамп покинул непосредственно перед инаугурацией.

Однако этот финансовый отчет дает не самое полное представление о финансах президента. При этом, публиковать налоговую декларацию, что ранее делали его предшественники на этом посту, нынешний глава государства до сих пор отказывается.