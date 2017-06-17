Россия возобновила производство судов на подводных крыльях типа "Комета"

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В России возобновили производство судов на подводных крыльях типа "Комета". Их могут начать поставлять за рубеж. По словам министра транспорта Максима Соколова, судно, которое удалось построить после долго перерыва, назвали именем "Чайка", так как, оно закладывалось в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова.

Производство судов типа "Комета" возобновилось в России. По словам министра транспорта Максима Соколова, их могут начать поставлять за рубеж, передает РИА Новости.

После встречи сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, глава Минтранса отметил, что первое, построенное после долгого перерыва судно, назвали именем "Чайка", так как, оно закладывалось в Рыбинске в Ярославской области, где "работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова".

"Вы помните, что ее позывной во время полёта в космос был "Чайка". Поэтому эта "Комета" получила название "Чайка". Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, ещё открыт", — отметил Соколов.

Он добавил, что Рыбинский завод готов производить такие суда. Также Соколов прокомментировал информацию, согласно которой, Греция обсуждает закупки "Комет" на Алексеевском заводе.

"Мы будем рады. И хотя судостроение — это компетенция министерства промышленности, я как министр транспорта и как сопредседатель смешанной комиссии готов поддержать любые предложения со стороны Греции", - сказал он.

В настоящее время АО "Судоремонтный завод "Вымпел", который сотрудничает с греческой компанией "Аргонавтики плоес" по вопросу строительства и передачи морских пассажирских судов на подводных крыльях "Комета 120М" ведет переговоры о строительстве четырех скоростных на подводных крыльях СПК "Комета 120М". В поставке судов заинтересован потенциальный греческий заказчик. Стоимость одного судна превышает шесть миллионов евро.