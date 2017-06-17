Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

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На 51-м году жизни не стало депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Олега Грищенко. В думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ сообщили, что парламентарий скончался после продолжительной болезни.

Депутат Госдумы и бывший мэр Саратова Олег Грищенко скончался. Ему было 50 лет, передает ТАСС.

В думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ отметили, что парламентарий умер после продолжительной болезни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного.

Олег Грищенко с 1993 года работал на Саратовском подшипниковом заводе. В 2000 году он занял пост заместителя генерального директора предприятия, а с 2003 по 2005 годы возглавлял эту компанию. Кроме того, с 2004 по 2005 годы он являлся депутатом Саратовской областной думы третьего созыва.

С декабря 2005-го Олег Грищенко исполнял обязанности мэра Саратова, а в марте 2006 года был избран депутатом городской думы и главой города. В 2011 году его переизбрали на эту должность.

В сентябре 2016-го Грищенко был избран депутатом Госдумы. В нижней палате парламента он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.