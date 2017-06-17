У берегов Японии тонет эсминец ВМС США

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Американский эсминец получил серьезные пробоины в результате столкновения с филиппинским торговым судном и начал уходить под воду. Инцидент произошел у берегов Японии. Сейчас там развернута поисково-спасательная операция.

Поисково-спасательная операция развёрнута в эти минуты у берегов Японии. Ищут пропавших без вести членов экипажа эсминца ВМС США. Корабль столкнулся с филиппинским торговым судном, передает "ТВ Центр".

Задействованы пять катеров, а также авиация. Неизвестна судьба семи американских военнослужащих. По словам очевидцев, эсминец получил серьезные пробоины и начал уходить под воду. Троих членов экипажа, в том числе, капитана, срочно эвакуировали на вертолёте в больницу. На филиппинском судне никто не пострадал. Что стало причиной столкновения, пока неизвестно.