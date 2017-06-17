Решение Трампа по Кубе не сильно разозлило Гавану

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Кубинские власти осудили решение президента США расторгнуть договор о нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной. Дональд Трамп назвал эту сделку, заключённую администрацией Барака Обамы, односторонней и противоречащей интересам США. Он отменил её положения и ввёл запрет на туристические поездки на Кубу.

Это решение новой администрации в принципе было ожидаемо. С выполнением предвыборных обещаний в части отмены указов Барака Обамы, у Дональда Трампа пока не получается. Оттого Куба фактически была беспроигрышным вариантом, который поддержат и республиканцы, и демократы, посчитали в Белом доме. И вот, приехав в Майами, президент торжественно заявил - недолгому потеплению отношений США и острова Свободы приходит конец, сообщает "ТВ Центр".

"Я объявляю новую политику. Она состоит в том, чтобы добиться лучшего соглашения для кубинского народа и для Соединенных Штатов Америки. Мы ограничим поток долларов, которые идут на усиление военных, разведки и служб безопасности режима Кастро. Мы введем запрет на туризм, введем эмбарго – всё, чтобы деньги поступали людям, чтобы развивался малый бизнес, чтобы страна строила свое великое будущее", - заявил Трамп.

На Кубе это решение раскритиковали, но без какой-то сверхжесткой риторики. За 50 с лишним лет там привыкли к американским санкциям. Вашингтон ввел их еще в начале 60-х - после революции и последовавшей за ней национализации американской собственности на острове. Спустя более полувека президент Обама решил, что такая политика уже не работает и немного смягчил экономические ограничения. В марте 2016-го он даже приехал на Кубу с историческим визитом.

Многие тогда раскритиковали решение президента о нормализации отношений с Кубой. Обама же все равно называл его историческим. Теперь Трамп это решение отменяет, заявляя что договор, заключенный предыдущей администрацией не выгоден Америке. И если Гавана хочет нормализации, пусть, разработает новый документ, где будут учитываться интересы обеих стран. А пока санкции снова усилятся.

Официальная Гавана считает заявления Трампа шагом назад в развитии отношений. Однако власти страны по-прежнему готовы к уважительному диалогу и сотрудничеству с Вашингтоном, который в очередной раз продемонстрировал свою непредсказуемость во внешней политике. Так ситуацию прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Последние десятилетия каждая новая администрация в США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей. Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть ещё одно — вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран", - написала Захарова в своем Facebook.

В Москве подчеркнули, что будут следить за ситуаций, которую Вашингтон похоже снова заводит в тупик.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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