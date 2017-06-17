Тереза Мэй не смогла успокоить митингующих из-за пожара в Лондоне

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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попыталась успокоить протестующих против бездействия властей в расследовании пожара в высотном здании в Лондоне. Однако под оскорбительные выкрики, ей пришлось уйти от толпы.

Жители лондонского района Кенсингтон, где в среду сгорело высотное здание, штурмом взяли местную префектуру. Люди возмущены бездействием властей в расследовании трагедии и отсутствием помощи пострадавшим. Граждане требовали назвать виновников и наказать их, сообщает "ТВ Центр".

Другой марш состоялся возле правительственной резиденции в районе Вестминстера. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась лично поговорить с протестующими, но в итоге, под оскорбительные выкрики, ей пришлось уйти.

По последним официальным данным, жертвами пожара стали 30 человек. Власти признают, что надежды найти живым кого-то из ещё 70 человек, пропавших без вести практически нет.

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