В шести регионах России объявлено штормовое предупреждение

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В Челябинской, Курганской, Свердловской областях, а также в Тюмени, Ингушетии и Крыму объявлено штормовое предупреждение. Неспокойно и в Краснодарском крае. В пятницу жители региона увидели смерч.

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской, Курганской и Свердловской областях, а также в Тюмени, Ингушетии и Крыму. Шквалистый ветер, град и сильнейшие ливни обрушатся в эти выходные сразу на несколько регионов России, сообщает "ТВ Центр".

Подразделения МЧС и экстренных служб переведены в режим повышенной готовности. Граждан просят без крайней необходимости не покидать помещения, не находиться около рекламных конструкций, деревьев и по возможности избегать поездок на личном транспорте.

А жители прибрежных районов Краснодарского края накануне увидели смерч. В соцсетях выложены ролики, на которых видно, как над морем появляется огромная воронка. До суши она не добралась и разрушений не принесла. Однако, в нескольких районах края действует экстренное предупреждение. В Анапе из-за шторма запрещено купание.