По факту ДТП с двумя автобусами под Ростовом возбуждено дело

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В больницах Ростовской области после ДТП с участием двух рейсовых автобусов остаются 17 человек. По-прежнему в тяжёлом состоянии - двое пострадавших. В этой аварии погибли четыре пассажира, еще 30, в том числе трое детей, получили серьезные травмы.

Число жертв страшной аварии в Ростовской области увеличилось до четырех человек. Двое – пожилой мужчина и женщина – скончались сразу на месте, сообщает "ТВ Центр".

"Сын пришел - сказал, что дедушка в Курган собирается за печкой электрической поехать. Это свёкор наш, мы его узнали, и что он погиб", - сказала родственница погибшего Анна Евсеева.

Еще двое мужчин скончались в центральной больнице Матвеево-Курганского района. Там же до сих пор находятся девять пострадавших. Среди них двое детей. По словам медиков, у пострадавших, в основном, открытые черепно-мозговые травмы, повреждения голени, позвоночника и грудной клетки.

"Мы одного ребенка отправили в детскую многопрофильную больницу города Таганрога. И еще одного пострадавшего в удовлетворительном состоянии тоже по месту жительства в Таганрог. Все остальные находятся под наблюдением дежурного медперсонала. Пока их жизни ничего не угрожает", - сказал исполняющий обязанности главного врача ЦРБ Матвеево-Курганского района Олег Макрушенко.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Авария произошла накануне днем на шестом километре дороги "Самбек-Авило-Успенка".

По словам очевидцев, автобус ПАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил движущийся по главной рейсовый автобус Kia. В результате столкновения ПАЗ вылетел в кювет и по инерции пролетел еще несколько десятков метров.

В итоге, автобус превратился в груду металла. Выбиты стекла, искорёжены двери, повсюду личные вещи пассажиров. Все погибшие и пострадавшие находились именно в этом желтом автобусе.

"Помню удар, а перед ударом помню, люди кричали водителю: "Остановись! Куда ты едешь!". А оттуда тоже мчался автобус с сильной скоростью. И бахнул нас прямо в дверь. И все. Мы в кювет пошли. И там уже месиво. Кто как кричал на кого. Мы ребенка своего только прятали", - рассказала пострадавшая Наталья Плотникова.

Точную причину аварии и виновных лиц правоохранительные органы пока не называют.

"Организовано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статьи 238 УК России - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Сотрудники полиции и районная прокуратура начали комплексную проверку деятельности Матвеево-Курганского автотранспортного предприятия.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, "ТВ Центр", Ростовская область