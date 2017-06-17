В Москве начался первый бронепробег "Дорога Мужества"

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В российской столице стартовал самый долгий марш-бросок на бронированной технике с участием военной техники России и Белоруссии. Он может войти в Книгу рекордов Гиннесса.

В Москве в субботу стартовал первый бронепробег России и Белоруссии - "Дорога Мужества". Патриотическая акция приурочена к 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Военная колонна выдвинулась из парка Победы. На границе к ней примкнет белорусская техника - на маршруте до Бреста. Предусмотрены остановки в десяти городах. Москва-Смоленск-Минск-Брест – по этой линии советские войска держали оборону в 1941 году. Это самый долгий марш-бросок на бронированной технике – более двух тысяч километров. Рекорд может войти в Книгу Гиннесса.