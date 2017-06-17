Патриарх Кирилл призвал Москву возводить церкви по индивидуальным проектам

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На заседании попечительского совета по программе строительства 200 храмов Москвы патриарх Кирилл попросил возводить церкви по индивидуальным проектам. В свою очередь, мэр города Сергей Собянин рассказал о том, что на данный момент в городе в рамках программы уже возвели порядка 55 святынь и ещё 50 находятся в стадии строительства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал возводить церкви в столице по индивидуальным проектам, сообщает "ТВ Центр".

Об этом он заявил на заседании попечительского совета по программе строительства 200 храмов Москвы. Предстоятель РПЦ добавил, что новые церкви должны стать не только архитектурной доминантой района, но и духовно-просветительскими центрами, а также туристическими достопримечательностями.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на данный момент в городе в рамках программы уже возвели порядка 55 святынь и ещё 50 находятся в стадии строительства.

"Программа 200 храмов реализуется уже седьмой год. Как мы говорили, никакой спешки и быстрого строительства храмов нет. Всё ведётся в спокойном режиме, в плановом режиме. Пройдена стадия запуска проекта - идёт полномасштабная стройка и получены первые серьёзные результаты. Прежде всего мы практически завершили самую трудную часть проекта - поиск и согласование земельных участков в условиях плотной городской застройки", - сказал мэр Москвы.