На время Кубка конфедераций в России ограничен оборот оружия

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На время проведения Кубка конфедераций-2017 в четырех российских городах, которые примут матчи турнира, действуют усиленные меры безопасности. Существенно ограничен оборот гражданского и служебного оружия.

Кубок конфедераций в субботу стартует в России. Матч открытия состоится вечером в Санкт-Петербурге. Наша сборная сыграет с командой из Новой Зеландии, передает "ТВ Центр".

Кроме того, футбольные соревнования пройдут в Москве, Сочи и Казани. На время проведения состязаний в этих городах действуют усиленные меры безопасности. Существенно ограничен оборот гражданского и служебного оружия. В частности, его нельзя покупать, продавать, носить с собой, ставить на учёт и продлевать срок регистрации. Закрыты все тиры, запрещена охота. Такие правила будут действовать до 12 июля.

"Исключениями может являться его хранение и учёт. А также его транспортирование для производства контроля отстрела и постановки оружия на учет, транспортирование и ношение спортивного оружия и ношения и транспортирование сотрудниками частных охранных предприятий, юридических лиц с особо поставленными задачами", - отметил заместитель начальника отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве Владимир Левашов.