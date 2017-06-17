В Москве проходит якутский праздник Ысыах

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​В Москве в музее-заповеднике "Коломенское" проходит якутский праздник Ысыах, который символизирует возрождение природы и наступление Нового года.

Якутский праздник Ысыах отмечают в субботу в музее-заповеднике "Коломенское". У коренных народов Сибири он символизирует возрождение природы и наступление Нового года, сообщает "ТВ Центр".

Традиционно для гостей подготовили интересную программу. Самобытные обряды, спортивные состязания, а также игра на национальных музыкальных инструментах. 17 июня здесь впервые проходит Фестиваль фольклорных жанров, в котором принимают участие как профессионалы, так и любители игры на хомусе, а также исполнители народных песен и скороговорок. Завершится праздник "Хороводом дружбы".