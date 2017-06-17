В училище имени Нахимова в Севастополе офицерам и мичманам вручили дипломы

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Военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе в субботу выпускает молодых офицеров и мичманов. После возрождения учебного заведения это четвертый раз, когда его воспитанникам вручают дипломы и присваивают звания.

Золотые парадные погоны и офицерские кортики: обязательное дополнение к диплому училища имени Нахимова. В 67 раз подряд вчерашние курсанты станут офицерами и мичманами. Этот единственный день в году, когда двери легендарной Нахимки открыты для всех желающих, передает "ТВ Центр".

Традиционный воинский ритуал: перед парадным строем проносят флаг России и боевое знамя училища. Так здесь провожают выпускников уже четвёртый год подряд. Будущие командиры кораблей приносят присягу и получают из рук преподавателей кортики и погоны.

В этом году училище заканчивают больше сотни курсантов. Многие из них продолжают военные династии. У лейтенанта Павла Сушко на Дальнем Востоке служил дед, правда был летчиком. Теперь туда же на Дальний Восток, но уже во флот отправляется и он.

На сегодняшних выпускниках новая офицерская форма. Восстановленная по образцу ещё дореволюционного флота. Символ продолжения традиций и богатой истории. Сегодня в севастопольском училище - более тысячи курсантов со всей страны. Прощание с боевым знаменем училища - обязательная часть ритуала вот уже 80 лет.

После 20 лет украинского забвения в истории училища - новая страница. Здесь не только снова готовят офицеров для российского флота. Для Нахимовки построен новый корпус и полностью обновлена учебная база.

У вчерашних выпускников есть всего несколько недель на отпуск. Уже в июле они отправятся в места службы. Офицеров и мичманов ждут во всех флотах страны.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин "ТВ Центр", Крым.