Названа причина смерти Кэрри Фишер

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Актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу в киносаге "Звездные войны", умерла из-за синдрома обструктивного апноэ во сне. Об этом узнало издание Los Angeles Times.

Известная американская актриса Кэрри Фишер скончалась из-за синдрома обструктивного апноэ во сне. Также в ее смерти виноваты "другие неустановленные факторы", отмечает газета Los Angeles Times со ссылкой на офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес. Эти данные приводит ТАСС.

Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в популярной серии фильмов "Звездные войны", скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Это произошло на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес.