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США никогда не решатся раскрыть информацию, связанную с гибелью малайзийского Boeing на Украине, так как, она противоречит версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу, заявил президент России Владимир Путин. Также он отметил, что катастрофы Boeing "никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия".

Вашингтон никогда не раскроет информацию, которая противоречит версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу малайзийского Boeing на Украине. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Глава государства подчеркнул в ходе беседы, что американские разведслужбы могут обладать информацией о крушении Boeing, так как они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после госпереворота 2014 года, передает ТАСС.

"Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров", - сказал российский лидер.

По его словам, данное обстоятельство "весьма понятно, так как мы понимаем их позицию по Украине". "Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев". "Если информацию противоречит этому, то тогда они никогда ее не раскроют", - отметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что катастрофы Boeing "никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия". По его словам, именно украинские власти "начали применять все виды вооружений в Донбассе".

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