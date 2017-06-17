Из-за пожара в психоневрологическом интернате в Москве эвакуированы 500 человек
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Почти 500 человек эвакуированы из психоневрологического интерната на юго-западе Москвы из-за пожара, который возник на крыше учреждения. После прибытия пожарных эвакуированные возвращаются в свои палаты.
Кровля психоневрологического интерната загорелась на юго-западе Москвы. В результате из здания пришлось эвакуировать пациентов и персонал, передает ТАСС.
Всего на улицу выведен 471 человек.
Психоневрологический интернат №18 находится на улице Каховка, дом №8. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Пожар был ликвидирован. Эвакуированные возвращаются в здание.