13:32, 17 июня 2017

Из-за пожара в психоневрологическом интернате в Москве эвакуированы 500 человек

Теги:  пожар  Происшествие  москва

Почти 500 человек эвакуированы из психоневрологического интерната на юго-западе Москвы из-за пожара, который возник на крыше учреждения. После прибытия пожарных эвакуированные возвращаются в свои палаты.

Кровля психоневрологического интерната загорелась на юго-западе Москвы. В результате из здания пришлось эвакуировать пациентов и персонал, передает ТАСС.

Всего на улицу выведен 471 человек.

Психоневрологический интернат №18 находится на улице Каховка, дом №8. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован. Эвакуированные возвращаются в здание.

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