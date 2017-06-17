Собянин подвел итоги голосования по реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил жителям города благодарность за активное голосование по программе реновации жилфонда столицы. Кроме того, он поблагодарил членов общественного штаба по контролю за реализацией данной программы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активное голосование по программе реновации жилфонда столицы во время заключительного заседания VIII Московского гражданского форума. Также он выразил благодарность членам общественного штаба по контролю за реализацией данной программы.

"Для того, чтобы принять политическое решение, услышать нужды граждан, пройти через этот путь, конечно, нужно было набраться мужества. Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто принимал в этом участие", - приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Глава города также подчеркнул, что общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации проделал большую работу.

"Я хотел бы поблагодарить вас за действительно мужественную позицию, и тех, кто выступал против, против выступать тоже непросто, и кто за, и тех, кто взял на себя большую ответственность найти консенсус между разными точками зрения, это действительно очень сложная важная работа, при этом не получать за это ни преференции, ни денег - это гражданская позиция, которая, конечно, очень ответственная, и я думаю, что все городское сообщество благодарно вам за всю работу, которую вы провели", - отметил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что в голосовании по программе реновации в Москве приняли участие собственники и наниматели по договорам социального найма 235 тысяч квартир. Голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации началось в столице с 15 мая и продлилось до 15 июня 2017 года.

Принять участие в нем могли собственники и наниматели квартир по договорам социального найма в домах, которые попали в предварительные списки программы реновации. Родители, или законные представители несовершеннолетних детей могли принять участие в голосовании от их имени. Кроме того, решением мэра Москвы до 15 июля был продлен период проведение общих собраний собственников по вопросу реновации.