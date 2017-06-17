Собянин отметил беспрецедентный уровень дискуссии вокруг программы реновации

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Сергей Собянин рассказал о беспрецедентном для России уровне общественного обсуждения проекта программы реновации ветхого жилья в Москве. Также он поблагодарил всех москвичей за плодотворную дискуссию вокруг проекта программы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о беспрецедентном для России уровне общественного обсуждения проекта программы реновации ветхого жилья в столице. Об этом сообщает сайт мэрии города.

"Уровень развития гражданского общества, формирования законодательства на федеральном уровне предопределили масштаб дискуссии вокруг это проблемы. Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - отметил Сергей Собянин в ходе пленарного заседания седьмого Московского гражданского форума.

Также мэр столицы поблагодарил всех москвичей, как сторонников, так и противников программы реновации, за плодотворную дискуссию вокруг проекта программы.

По словам Сергея Собянина, главное отличие новой программы реновации от прежней, что решение о переселении домов принималось голосованием москвичей.

"Главное отличие новой программы, что она принимается не в кулуарах власти, а голосованием граждан. Главное решение за людьми", - сказал он.

Кроме того, глава города подчеркнул, что реализация программы во многом защитит собственность жителей, имеющих квартиры в домах, которые в ближайшие годы могут стать аварийными.

Он назвал нынешнюю проблему ветшающего жилого фонда наследием советского прошлого, когда массово строилось жильё для переселения из бараков зачастую без надлежащего качества.

"Москва получает привет из этого прошлого, когда огромное количество жилья становится аварийным", - добавил Собянин.

Вместе с тем, мэр подчеркнул, что при реализации новой программы реновации москвичи получат не только качественно новое жильё, но и комфортное общественное пространство.

Сергей Собянин напомнил, что возможность входа в программу реновации заканчивается, но выйти из программы ещё можно в дальнейшем до начала фактического переселения.