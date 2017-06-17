Сирийцы благодарят Россию за гумпомощь

Восемь случаев нарушения перемирия зафиксировано за прошедшие сутки в Сирии. Об этом сообщают в российском Минобороны. Несмотря на обстрелы, наши военные провели новую гуманитарную акцию. Более 250 продуктовых наборов раздали мирным гражданам отдалённого села в провинции Латакия. В нём проживают более 100 семей. Люди также получили необходимую помощь от медиков и психологов.

Рис, мука, сахар, мясные консервы: в этих пакетах всё самое необходимое. Выдают, в первую очередь, особо нуждающимся. Списки составили местные власти. Здесь, в отдаленной деревне горной Латакии живут семьи военных, которые погибли во время боевых действий в Сирии. Это - оставшиеся без кормильцев крестьяне, учителя, пенсионеры. Говорят, выживают лишь благодаря вот таким еженедельным акциям, сообщает "ТВ Центр".

"Оба мои сына служат в сирийской армии. Один в Хомсе, второй - в Дамаске. Я не часто их вижу, они редко приезжают. Все время на фронте. Помогают конечно, как могут, присылают деньги. Но им надо еще обеспечивать и свои семьи. Я часто болею, поэтому все деньги уходят на лекарства. Кроме того, что мы выращиваем на своих участках и продаем, другого заработка нет. Спасибо вам большое за помощь, спасибо России", - рассказала жительница поселка Ганима Халим Джуни.

Выдачу продуктовых наборов организовали на территории поселковой школы. Среди местных жителей много детей, в том числе - сирот, чьи отцы погибли во время войны. Справиться с пережитым горем помогают медики. Центр по примирению враждующих сторон старается откликаться на любую просьбу.

"Кроме выдачи продуктовых наборов мы оказываем медицинскую и психологическую помощь гражданам, которые обращаются в ходе проведения акции за необходимой помощью. Центр по примирению и дальше будет проводить такие акции по оказанию помощи", - заявил представитель РЦПВС Вячеслав Румянцев.

Гуманитарную помощь российские военные оказывают и тем мирным жителям, которые возвращаются в освобожденные от террористов районы Сирии. На днях две аналогичные акции провели в Хомсе.

Ольга Оксенич, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".