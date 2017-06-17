Собянин поблагодарил москвичей за активное голосование по реновации

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Программа реновации в Москве поможет избавиться от некачественного жилого фонда. Об этом в субботу заявил Сергей Собянин на пленарном заседании Гражданского форума. Мэр поблагодарил жителей за активное голосование. Большинство горожан поддерживают решение столичных властей о сносе пятиэтажек.

Московский гражданский форум - это 60 дней открытого диалога и сотни участников среди которых ведущие политики, бизнесмены, эксперты. За восемь лет существования площадка уже зарекомендовала себя как место для диалога конструктивного и решения самых актуальных городских вопросов, передает "ТВ Центр".

Среди них - программа реновации. Два месяца делегаты следили за тем, что предлагает мэрия Москвы, активно участвовала в парламентских обсуждениях. За это время принято сразу два важных закона - городской и федеральный - и это, как отметил мэр столицы, является новым уровнем развития гражданского общества.

"Мы не мечтатели, а люди конкретных дел. И должны понимать, что у нас есть политические, социальные, экономические, финансовые, материальные ограничения. Но если мы не будем перед собой ставить амбициозные задачи, то город перестанет развиваться", - сказал Сергей Собянин.

А задачи, действительно, амбициозные. Это не просто возведение новых кварталов, а создание комплексной инфраструктуры: общественных пространств, парков, рабочих мест. Фактически речь идёт о новом курсе развития мегаполиса - комфортного для жизни. И здесь решающее слово за москвичами.

"Сегодня никто, никто не является заложником этой программы. Главное решение - за людьми, за москвичами, за жителями", - заявил мэр.

Провести общее собрание и принять решение о вхождении в программу реновации москвичи могут до 15 июля. В субботу огласили и цифры. Всего проголосовали 4546 домов, 90% "за" включение в программу. Эксперты такое решение называют легитимным, свою позицию выразили более 70% собственников и нанимателей. Это, как отмечает глава общественной палаты Москвы, - выше чем явка на любые выборы.

Развеяли сегодня и главные опасения. Москвичи просто переедут из старого жилья в новые комфортные квартиры. Никакого дополнительного притока населения не будет. Городская инфраструктура к программе полностью приспособлена. Бережно подойдут и к сохранению исторического наследия.

Над проектами домов, да и целых кварталов, будут работать без преувеличения лучшие проектировщики мира. Накануне Сергей Собянин встретился с представителем швейцарского бюро Herzog & de Meuron, а также британскими архитекторами из компании Foster+Partners. В портфолио этих специалистов тысячи объектов, а главный принцип работы: качество домов это - качество жизни людей.

Матвей Шестаков, Максим Панкин, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Москва.