В Москве начался фестиваль "Игры разума-2017"

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В московском музее-усадьбе "Коломенское" проходит фестиваль науки, технологий и искусств "Игры Разума-2017". Гости мероприятия смогут послушать лекции от учёных, увидеть самые последние и наиболее интересные разработки российских специалистов и побывать в зоне киберспорта.

Битва роботов, гонки дронов и сражения с зомби в виртуальной реальности: всё это москвичи могут увидеть в музее-усадьбе "Коломенское". Здесь проходит фестиваль науки, технологий и искусств "Игры Разума-2017", сообщает "ТВ Центр".

В программе мероприятия - множество лекций от учёных, разработчиков и известных популяризаторов науки. Участники фестиваля представляют здесь самые последние и наиболее интересные разработки российских учёных: первый отечественный шлем виртуальной реальности, выездные модули марсианской станции и бионическую руку.

Для посетителей также работает зона киберспорта и тематической гастрономии. Фестиваль, который проходит уже шестой год, завершит свою работу в воскресенье.