В Москве построили Храм Новомучеников и Исповедников российских

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Советник мэра и Патриарха Владимир Ресин осмотрел храм Новомучеников и Исповедников российских, строительство которого завершилось в Строгине. Сейчас там проходят отделочные работы.

На северо-западе Москвы завершилось строительство новой церкви. Храм Новомучеников и Исповедников российских в Строгине возвели по индивидуальному проекту, сообщает "ТВ Центр".

В настоящее время завершаются отделочные работы. Благоустраивают прилегающую территорию. До конца года будет установлен иконостас. Святыню в субботу осмотрел советник мэра и Патриарха Владимир Ресин.

Церковь рассчитана более, чем на 600 прихожан. Здесь уже начали проводить службы. Также при храме работают около 30 тематических кружков и секций.