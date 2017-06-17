В Крыму создают уникальный безвирусный питомник растений

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В Крыму завершается создание уникального российского безвирусного питомника растений. Цель его работы - выведение и улучшение сортов, пригодных для выращивания в самых разных климатических зонах. Исследования проводит лаборатория "Биотрон".

Посторонним бактериям вход запрещен. Биотронный комплекс больше похож на стерильную операционную. Эта лаборатория, например, так и называется. Сейчас здесь в буквальном смысле оперируют ростки хризантемы, передает "ТВ Центр".

"На данный момент я черенкую растение и пересаживаю на новую питательную среду. Чтобы из одного-двух получить 1-15 эксплантов", - отметила младший научный сотрудник лаборатории Ирина Жданова.

Из этих образцов ученые вырастят супер-растения, избавленные от вирусов и болезней. Их можно "приучать" к разным природным условиям. Основная задача биотрона – выводить новые и размножать лучшие сорта.

Святая святых Никитского биотрона - так называемая "культуральная". Для растений здесь созданы идеальные условия. Поддерживаются определенная температура и освещение. Именно с этими, абсолютно здоровыми экземплярами, и будут работать генные инженеры.

В распоряжении ученых – самая современная техника. В этой камере, например, можно имитировать любые климатические зоны: от жаркой и безводной пустыни, до влажных субтропиков. Именно здесь супер-растения проверяют на выносливость.

"Температуру выставляем, настраиваем влажность. И вот мы наблюдаем в этой камере. Здесь день, освещенность такая-то, влажность 60%", - рассказал инженер-исследователь Сергей Овчинников.

Ученым сегодня не надо высаживать сотни растений, ждать пока они вырастут, скрещивать и снова ждать. В биотронном комплексе можно контролировать рост и вносить изменения начиная с клеточного уровня развития. Одно из главных направлений сегодня – борьба с самой опасной болезнью плодовых деревьев. От вируса Шарки во всем мире ежегодно погибают 5% косточковых.

"Из этих как раз сегментов мы и будем получать растения устойчивые к тем или иным болезням. В данной ситуации - к вирусу Шарки", - отметила доктор биологических наук Ирина Митрофанова.

Эти небольшие климатические аппараты - генетический банк Никитского ботанического сада. Здесь собраны полторы тысячи абсолютно разных растений. От исчезающих и редких цветов до плодовых и сельскохозяйственных культур. Это место называют еще Новым ковчегом. Познакомиться с коллекцией крымских ученых регулярно приезжают и зарубежные коллеги.

"Этот визит был очень полезным. Главная задача – это наладить научное сотрудничество и получить новые знания от местных ученых. Мне была интересна богатая коллекция ирисов, роз, пионов которая есть здесь в Крыму", - рассказала селекционер Сьюзан Касперс.

Европейские ученые в восторге от возможностей крымских коллег. Ведь коллекция растений здесь не просто хранится в лаборатории. Практически все экземпляры можно увидеть в естественной среде. После того, как биотронный комплекс заработает на полную мощность, эту коллекцию пополнят новые растения.

Борис Максудов Александр Шкарбанов Максим Володин, "ТВ Центр", Крым.