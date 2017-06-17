Таксист в Москве вернул чилийскому журналисту 50 тысяч рублей

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Таксист, который обманом выманил у приехавшего в Москву гостя из Чили 50 тысяч рублей, вернул клиенту эти деньги спустя день. Также он принес извинения журналисту из Южной Америки.

Журналист из Чили, который был обманут частным таксистом в Москве на 50 тысяч рублей, получил обратно свои деньги. Также задержанный водитель принес ему свои извинения за неприятный инцидент, отметили в пресс-службе столичного управления МВД.

Накануне, 16 июня, стало известно, что журналист из Чили, приехавший в Москву освещать Кубок конфедераций, воспользовался услугами частного таксиста, чтобы доехать из аэропорта "Домодедово" до отеля в центре города. Как только машина оказалась на месте назначения, гость из Чили поинтересовался у водителя, сколько он должен за поездку. Тот ответил – 60 тысяч рублей. В результате водитель получил 50 тысяч и уехал с места происшествия.

Позднее гражданин Чили обратился в полицию. Извозчика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".