Из пожара в квартире на Цветном бульваре спасены 10 человек
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Около 10 человек спасли сотрудники МЧС из горящей квартиры в доме на Цветном бульваре.
Пожар произошел в одном из жилых домов в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Возгорание произошло в квартире дома на Цветном бульваре, дом №23, корпус 1. Пожарные быстро прибыли к месту происшествия и приступили к ликвидации огня и эвакуации жителей.
Пожар произошел на кухне в квартире на площади пяти квадратных метров. В итоге пожар удалось ликвидировать. Спасены были десять человек. Одного передали для осмотра скорой помощи.
Для ликвидация пожара были привлечены 27 человек личного состава.