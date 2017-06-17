Медведев распорядился создать 4 острова в Баренцевом море

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Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырех искусственных островов в Кольском заливе. Это сделано для реализации инвестиционного проекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений".

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе. Документ опубликован на сайте кабмина.

Договор на строительство заключен с ООО "Кольская верфь", которая является дочерним предприятием ОАО "Новатэк".

"Кольская верфь" определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключен договор о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений". Искусственные земельные участки будут создаваться за счет собственных средств ООО "Кольская верфь", - говорится в справке к распоряжению.

Согласно проекту "Новатэка", который инвестирует в проект более 25 миллиардов рублей, будет создана специализированная верфь, способная производить уникальные морские объекты - железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики и крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути, передает ТАСС.

Строительство Центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет, а также привлечь в регион дополнительные инвестиции и способствовать процессу импортозамещения и локализации технологий.