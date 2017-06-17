Порошенко отменил "закон Савченко"

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Петр Порошенко внес изменения в статью Уголовного кодекса о зачислении судом срока предварительного заключения. Таким образом, украинский лидер отменил так называемый "закон Надежды Савченко".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в статью Уголовного кодекса о зачислении судом срока предварительного заключения. Таким образом, украинский лидер отменил так называемый "закон Надежды Савченко", передает ТАСС.

Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятую статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины. Согласно ей, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день.

С конца 2015 года эта часть статьи УК была изложена в редакции депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Согласно ей, один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме, независимо от статьи, по которой обвиняется подозреваемый.

Тем не менее, на Украине эта поправка вызывала резкую критику. По словам министра юстиции Павла Петренко, в стране резко возросла преступность.