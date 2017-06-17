ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии

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Министерство обороны России сообщило о ликвидации двух полевых командиров ИГ в Сирии в начале июня. Это произошло благодаря ударам ВКС России. Кроме того, уничтожены 180 боевиков, которые планировали прорваться в город Дейр-эз-Зор.

Самолеты ВКС России ликвидировали двух полевых командиров запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство". Также уничтожены 180 боевиков, намеревавшихся прорваться в сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, которое есть в распоряжении TVC.ru.

В военном ведомстве подчеркнули, что беспилотные летательные аппараты засекли подготовку формирований ИГ к прорыву оборонительных рубежей блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона правительственных войск в начале июня.

"В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня сего года, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГ, были ликвидированы полевые командиры ИГ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль- Масри. Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Восточная часть Дейр-эз-Зора захвачена боевиками ИГ, а западные и южные районы города, включая военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил. Осада города проходит с 2014 года.

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