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В России стартовал Кубок конфедераций-2017. Матч-открытие начался на стадионе "Санкт-Петербург". Встречаются сборные России и Новой Зеландии. Ранее на этой же арене состоялась церемония открытия. Перед началом встречи зрителей и футболистов поприветствовал российский президент Владимир Путин.

В Санкт-Петербурге начался футбольный матч между сборными России и Новой Зеландии. Об этом сообщает TVC.ru.

Перед началом игры болельщиков и футболистов поприветствовал президент России Владимир Путин. Кроме того, речь произнес президент ФИФА Джанни Инфантино. Также на трибунах находятся премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер страны Виталий Мутко.

В стартовом составе сборной России главный тренер Станислав Черчесов выпустил вратаря Игоря Акинфеева, защитников Виктора Васина, Георгия Джикию и Федора Кудряшов. В полузащите играют Александр Головин, Юрий Жирков, Александр Самедов, Александр Ерохин и Денис Глушаков. В нападении вышли Дмитрий Полоз и Федор Смолов.

Ранее на стадионе "Санкт-Петербург" прошла церемония открытия турнира. Кроме Санкт-Петербурга, футбольные матчи пройдут в Москве, Сочи и Казани. В турнире участвуют восемь команд. Это Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика, Германия, Чили, Австралия и Камерун.