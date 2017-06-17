В Афганистане военный расстрелял американских солдат

Теги: стрельба афганистан Происшествие

В Афганистане местный военный открыл огонь по американским военнослужащим. Это произошло в лагере Шахин на севере страны. В результате инцидента убитых нет. Четверо пострадали. Нападавший ликвидирован.

Четверо американских военнослужащих пострадали в результате атаки афганского военного в лагере Шахин на севере страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель проводимой в этой стране международной операции сил США и НАТО, среди участников операции "Решительная поддержка" потерь нет.

Афганский телеканал Tolo-News сообщил, что по меньшей мере четверо иностранных военнослужащих получили ранения в результате нападения. Их доставили в госпиталь. Нападавший был ликвидирован.