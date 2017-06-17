Скотленд-Ярд допустил гибель 58 человек при пожаре в Лондоне

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В Скотленд-Ярде допустили, что 58 человек, которые официально считаются пропавшими без вести, могли погибнуть при пожаре в высотке в Лондоне. При этом, там отметили, что в доме в момент трагедии могли находиться и другие люди.

Пропавшие без вести при пожаре в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне 58 человек могли погибнуть, заявили в Скотленд-Ярде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Скотленд-Ярда Стюарта Канди, "как это ни печально", эти люди, вероятно, мертвы.

Вместе с тем, Канди подчеркнул, что "число 58 может претерпеть изменения". Он добавил, что эта цифра касается только жильцов высотного дома, которые пропали без вести. Тем не менее, в доме в момент трагедии могли находиться и другие люди.

Ранее СМИ сообщили, что число жертв пожара в высотке возросло до 70 человек. Скотленд-Ярд, при этом, официально сообщал о гибели 30 человек. Среди возможных жертв пожара - 18 детей и подростков. Еще 24 пострадавших находятся в больницах. 12 из них – в критическом состоянии.