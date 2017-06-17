Путин: Коль призывал к сотрудничеству Европы и России

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Президент России Владимир Путин заявил, что экс-канцлер Германии Гельмут Коль призывал избавиться от фобий и смотреть в будущее. По его словам, политик призывал к сотрудничеству Европы с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль не ошибся, сказав, что холодная война закончена. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас всегда все процессы происходят как маятник - в одну и в другую сторону", - сказал Путин в разговоре с журналистами.

По словам российского президента, сейчас "немножко маятник качнулся в сторону похолодания". При этом, Владимир Путин уверен, что все придет в нужное равновесие, и "мы будем объединять усилия для борьбы с вызовами сегодняшнего дня".

"К сожалению, не все пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его анализ является правильным, и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего - ни у Европы, ни у России", - сказал российский лидер.

Кроме того, Путин напомнил, о словах Коля, который говорил, что "если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе".

"Я с ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого", - подчеркнул президент России.

Накануне, 16 июня, скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль. В связи с этим Владимир Путин направил телеграмму президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с соболезнованиями.

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