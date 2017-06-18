Тела погибших моряков нашли в затопленной части эсминца Fitzgerald

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Поисково-спасательные отряды обнаружили тела моряков, погибших после столкновения американского эсминца Fitzgerald с филиппинским сухогрузом. Их нашли в затопленных после катастрофы причальных отсеках. Тела доставят в больницу японского города Йокосука, где будет произведено их опознание.

Обнаружены тела погибших моряков американского эсминца Fitzgerald, столкнувшегося с шедшим под флагом Филиппин торговым судном. Об этом сообщили в пресс-службе Седьмого флота США.

"Когда поисково-спасательные отряды получили доступ к местам, поврежденным во время столкновения, пропавшие моряки были найдены в затопленных причальных отсеках. В настоящее время их передали в военно-морскую больницу города Йокосука, где пройдет их опознание", - говорится в сообщении.

Семьи погибших будут оповещены о случившемся и получат всю необходимую поддержку. Имена моряков будут обнародованы после того, как будут готовы все необходимые уведомления.

Столкновение эсминца с контейнеровозом ACX Crystal произошло в ночь на субботу в 20 километрах от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Американский военный корабль приписан к базе Йокосука в 100 километрах от места столкновения.