На востоке Москвы ограбили автосалон

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Неизвестные украли 4,5 миллиона рублей из автосалона на востоке Москвы. Как сообщили в столичном управлении МВД, злоумышленники проникли в помещение, отключили видеонаблюдение и забрали деньги из сейфа, находившегося в подсобном помещении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На востоке Москвы неизвестные украли деньги из сейфа автосалона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД столицы. Инцидент произошел накануне ночью.

"Двое неизвестных через окно проникли в помещение, арендуемое компанией, занимающейся продажей автомобилей, отключили видеонаблюдение, открыли находящийся в подсобном помещении сейф, откуда совершили кражу принадлежащих компании 4,5 миллиона рублей и скрылись", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

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