Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов отечественного здравоохранения. Глава государства отметил, что перед современным медицинским сообществом стоят серьезные задачи, в частности внедрение современных технологий и подготовка квалифицированных кадров.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что медицинские работники выбрали самую гуманную и благородную профессию, которая требует глубоких знаний, трудолюбия и полной самоотдачи.

"А главное – душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин подчеркнул, что перед медицинским сообществом в настоящее время стоят серьезные задачи: повышение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий и практик, совершенствование качества и доступности медицины, подготовка квалифицированных кадров.