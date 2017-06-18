Украинские радикалы сожгли флаг ЛГБТ-сообщества во время "Марша равенства"

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В центре Киева произошли стычки между полицией и участниками так называемого "Марша равенства", а по сути, парада секс-меньшинств. Противники проведения подобного мероприятия в самом центре украинской столицы попытались прорвать кольцо оцепления и взорвали петарду.

Представители запрещенного в России "Правого сектора" задолго до начала марша объявили, что не допустят его проведения в Киеве, отмечает "ТВ Центр". Радикалы и националисты заблокировали сразу несколько улиц. Стычки с экстремистами начались еще до начала движения колонны. У активистов отобрали флаг и сожгли его. Марш продлился не более часа. Предотвратить массовые беспорядки были призваны около пяти тысяч полицейских, под их прикрытием участники шествия спустились в метро и покинули центр Киева. Но радикалы продолжили стычки с правоохранителями. В результате, трое задержаны.