В США задержаны трое подозреваемых в убийстве россиянина и его друга

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Трое подозреваемых в двойном убийстве россиянина и его друга задержаны в США, сообщили в полиции штата Мэриленд.

Восемнадцатилетний Артём Зиберов и американец Шади Ади Наджар были застрелены 5 июня, накануне выпускного вечера в школе, рассказал "ТВ Центр". В общей сложности в них было выпущено 14 пуль. По версии следствия, убийство было совершено выходцами из Латинской Америки. В полиции не исключают, что Артём Зиберов стал случайной жертвой преступников. Российское посольство в США призывает провести тщательное расследование и привлечь виновных к суду.