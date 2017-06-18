Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 43 человека

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Жертвами мощных лесных пожаров в центральной части Португалии по предварительным данным стали 43 человека. Еще десятки пострадали, в том числе и спасатели. Власти не исключают, что количество погибших может возрасти. Из-за жаркой погоды и сильного ветра пламя быстро распространяется, многие жители оказались заблокированы в огненной ловушке.

Картинка того, что сейчас творится в Португалии, как кадры из фильма-катастрофы. Багровеющее небо застилает черная пелена дыма. Солнца – оно как будто поджигает землю – практически не видно. Пожар – языки пламени вздымаются над деревьями на несколько метров – подбирается вплотную к домам, рассказал "ТВ Центр".

На месте ЧП в округе Лейрия работают десятки журналистов. В прямом эфире местных телеканалов они сообщают последние горячие новости. И делятся со зрителями шокирующими подробностями. 16 человек прямо на трассе заживо сгорели в своих автомобилях, пытаясь вырваться из огненной ловушки. Еще трое погибли от отравления угарным газом. Около шестидесяти с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Число жертв, сообщают власти республики, неумолимо растет. Есть информация о пропавших без вести.

"Мы столкнулись с ужасной трагедией. На данный момент есть подтверждение о 24 погибших. Но, вероятно, смертей будет больше. Однако, пока мы не можем сказать наверняка", - сказал премьер-министр Португалии Антониу Кошту.

В свою очередь, издание Publico, ссылаясь на госсекретаря по внутренним делам, сообщило о 39 погибших. Точных данных нет пока и о площади пожара, вспыхнувшего еще накануне. Все началось днем в субботу в муниципалитете Педроган-Гранди. Температура там перевалила за сорок градусов, что вкупе с человеческим фактором могло стать причиной возгорания. Пламя на огромной скорости распространялось сразу в четырех направлениях.

Группировка спасателей увеличивается с каждым часом – к этой минуте более полутора тысяч человек и около четырехсот единиц техники, в том числе вертолеты. Пожарные тушат 11 активных возгораний. Но мешает сильный ветер. Он гонит пламя вперед. Несколько деревень уже полностью отрезаны от окружающего мира. В район бедствия прибыл президент Португалии. Марселу Ребелу ди Соза выразил соболезнования семьям погибших. В стране будет объявлен национальный траур.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр"