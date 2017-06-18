Второй тур парламентских выборов во Франции проходит без интриги

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Во Франции – второй тур выборов в Национальное собрание. Гражданам Пятой республики предстоит избрать депутатов на ближайшие пять лет. В отличие от выборов президентских, голосование в парламент проходит при низкой явке и почти лишено интриги: политологи уверены, что знают, какая из партий одержит победу.

Голосование только стартовало, но результат, в общем, уже известен, отмечает "ТВ Центр". Эмманюэль Макрон после победы в борьбе за дворец Елисейский получит ключи и от Бурбонского. Созданная новым президентом Франции всего год назад партия “Вперед, Республика!” может занять от 400 до 470 мест в Национальной Ассамблее. Большинство, которого не было ни у одной политической силы со времен основателя Пятой Республики генерала Де Голля.

Триумф политических дебютантов – так французская пресса называет эти выборы в парламент. Фермер, бывший глава полицейского спецназа, ученый-математик – вот лишь несколько примеров, кто займет места в Национальной Ассамблее. Лица многих избиратели видят впервые. Среди кандидатов от партии президента половина не имеет никакого опыта в политике. Макарон, говорят соратники, взял обещанный курс на тотальное обновление власти. Но, по факту, “Республика, Вперед!” остается партией одного человека – президента. А он получает абсолютно послушное большинство в парламенте.

Вкус победы соратникам Эмманюэля Макрона, правда, несколько отравляют показатели явки. В первом туре голосовать пришли 48 процентов французов. Во втором, как ожидается, будет и того меньше – 46 процентов. Это антирекорд за всю историю Пятой республики.

Аналитики в числе причин называют усталость. После скандальной президентской гонки традиционно активные избиратели, французы, кажется, пресытились политикой. А еще разочарование. В глубоком кризисе “Республиканцы”. Они хоть и станут основной оппозиционной силой, но потеряют в количестве мандатов. А “Социалисты” - так и вовсе на грани развала. Партия, находившаяся у власти пять лет во время президентства Олланда, получит около 15 мест в парламенте.

По сути, это слом всей политической системы страны, фундаментом которой был баланс между правыми и левыми.

Неубедительную кампанию провели также крайне левые и ультраправые. После выхода Марин Ле Пен в финал президентской гонки Национальному фронту пророчили вплоть до 70 мест в парламенте. Сейчас речь идет о семи. В числе которых, впервые в ее карьере, скорее всего будет и сама Ле Пен. В первом туре за ее кандидатуру отдали голоса 40 процентов избирателей.

Окончательные результаты голосования станут известны в понедельник утром. В зависимости от них Эмманюэль Макрон сможет внести некоторые коррективы в состав правительства, и уже без оглядки на предвыборные кампании приступить к работе. На подходе новая трудовая реформа. Болезненные для страны вопросы сокращения прав рабочих и больших полномочий для работодателей – безусловно станут первым испытанием для нового парламента. И простым оно точно не будет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж