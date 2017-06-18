Спасатели помогают жителям Ставрополья справиться с последствиями паводка

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В Тюмени из-за непогоды без света остались несколько тысяч человек. На город обрушились сильные дожди, ветер и гроза. А в Ставропольском крае, который пострадал от мощнейшего паводка, жителям продолжают оказывать адресную помощь.