Спасатели помогают жителям Ставрополья справиться с последствиями паводка
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В Тюмени из-за непогоды без света остались несколько тысяч человек. На город обрушились сильные дожди, ветер и гроза. А в Ставропольском крае, который пострадал от мощнейшего паводка, жителям продолжают оказывать адресную помощь.
Сотрудники МЧС разбирают завалы, выносят разрушенную мебель и выбрасывают мусор. Кроме того, спасатели откачивают воду с приусадебных участков и распиливают деревья, рассказал "ТВ Центр".
Крупнейший за полвека паводок обрушился на Ставропольский край в конце мая. В результате стихии пострадали 28 населенных пунктов. Более двух тысяч домов оказались затоплены.